ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب؟

يعتبر عصير القصب من أشهر المشروبات المنعشة خاصة في فصل الصيف

لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول القصب

يمنح عصير القصب الجسم طاقة سريعة لأنه غني بالسكريات الطبيعية، لذلك يشعر الكثيرون بالنشاط بعد شربه مباشرة. كما يحتوي على نسبة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

ويساهم عصير القصب في تحسين الهضم لدى بعض الأشخاص لاحتوائه على ألياف ومركبات طبيعية، كما قد يساعد في تقليل الشعور بالإجهاد بسبب احتوائه على الكربوهيدرات سريعة الامتصاص.

لكن الإفراط في تناوله قد يسبب ارتفاعًا في مستوى السكر بالدم، خاصة لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين، لأنه يحتوي على كمية مرتفعة من السكر الطبيعي.

كما أن تناوله من أماكن غير نظيفة قد يزيد خطر التلوث أو اضطرابات المعدة.

لذلك ينصح بتناول عصير القصب باعتدال والتأكد من نظافة مكان التحضير للحصول على فوائده دون أضرار.