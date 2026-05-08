مصرع شخص في مشاجرة بسبب ركن الموتوسيكل بالغربية

شهدت قرية سملا التابعة لمركز شرطة قطور بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شخص في العقد الخامس من عمره بالرصاص، عقب نشوب مشاجرة حامية بين مجموعه من الأشخاص بسبب خلاف علي بيع وركنه موتوسيكل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة قطور من جهودهم لكشف غموض واقعة وتحديد هوية الجاني مرتكب الواقعة وضبط السلاح المستخدم وعرضه علي جهات التحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شخص يدعي "فتحي الفقي"43 سنة رميا بالرصاص الطائش في مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص بشوارع قرية سملا بنطاق دائرة المركز.

إطلاق أعيرة نارية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث مركز شرطة ومعاونيه من قوات الشرطة السرية والنظامية لضبط الجناة وطرفي مشاجرة .

العرض علي جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.