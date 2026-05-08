أكلات ممنوعة على مرضى القلب.. احذرها يوميا

أكد استشاري أمراض القلب أن بعض الأطعمة قد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى القلب، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والملح والسكريات، وهي عناصر قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وتفاقم مشكلات الشرايين.

وتأتي الأطعمة المقلية في مقدمة الأكلات غير المناسبة لمرضى القلب، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، لاحتوائها على دهون ضارة قد تزيد من خطر انسداد الشرايين.

كما تعد اللحوم المصنعة مثل السجق والبسطرمة واللانشون من الأطعمة التي ينصح بتجنبها بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم والمواد الحافظة بها.

ويؤكد المتخصصون أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والحلويات الغنية بالسكر قد يؤثر سلبًا على صحة القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

كذلك ينصح بالتقليل من الزبدة والسمن الصناعي والأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

وينصح الأطباء مرضى القلب بالاعتماد على نظام غذائي صحي يشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك، مع تقليل الملح والدهون للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر المضاعفات.