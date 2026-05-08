شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.

وتبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على نشر المنشور، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء خروجه بسيارته، سارية التراخيص، من أحد الأسواق التجارية بتاريخ 4 الجاري، استوقفه أحد الأشخاص وقام بتحصيل مبلغ مالي منه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم الظاهر بمقطع المنشور، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم المشار إليه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.