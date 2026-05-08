الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع الإماراتية، قالت دفاعاتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وقدم النائب الجمهوري توم باريت مشروع قانون خلال جلسة طارئة للحد من استخدام القوة العسكرية في إيران وإنهاء القتال بحلول نهاية يوليو، وتعكس هذه الخطوة تزايد القلق بين الجمهوريين في الكونغرس.

ويحظر التشريع إلى حد كبير إرسال قوات برية إلى إيران، ويضع شروطًا محددة لاستخدام القوة، بما في ذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني فقط أو تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وقال باريت، وهو جندي سابق يخوض منافسة حامية في ميشيغان، إن الرئيس يملك السلطة الحصرية لقيادة القوات في أوقات الحرب، لكنه أضاف أنه فقد الكثير من رفاقه في ساحة المعركة، ولن يسمح بذلك دون أن يمارس الكونغرس دوره الدستوري.