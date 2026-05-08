الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي

هاجر هانئ

طعمية بالجبنة الكريمي من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في فطار يوم الجمعة.
قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي، فيما يلي….

مقادير طعمية بالجبنة الكريمي

● عجينة طعمية
● جبنة كريمي مكعبات
● سمسم
● كزبرة حصى مجروشة
● زيت للقلي

طريقة تحضير طعمية بالجبنة الكريمي

توضع عجينة طعمية في بوله مع التقليب باليد
يفرد عجين الطعمية في اليد وتضاف جبنة كريمي
تضاف عجينة الطعمية على الوجهه مرة أخرى مع تشكيلها
يوضع سمسم وكزبرة حصى مجروشة على الوجهه وتضاف الأقراص في الفريزر حتى التجمد
تضاف أقراص الطعمية في الزيت للقلي حتي تنضج.

