قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 6 قرى جنوب لبنان بالإخلاء
هبوط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟
إسلام آباد: إعادة الطاقم الإيراني والباكستاني على متن السفن التي احتجزتها واشنطن
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
12.60 جنيه سعر كيلو السكر في التموين اليوم 8 مايو 2026
بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الإفتاء تجيب
الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران
تغير مفاجئ.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وطوارئ بالملاحة البحرية| الطقس اليوم
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه عقوبة زواج القُصّر بمشروع الأحوال الشخصية للمسيحين..تفاصيل

حبس
حبس
أميرة خلف

فرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين عقوبات مشددة تصل للحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لكل من شارك أو زوج طفلا لم يبلغ الـ 18 عاما . 

في هذا الصدد، نصت المادة 12 من مشروع القانون ، فإنه لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كلا منهما سن 18 سنة ميلادية كاملة.

و في حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، يشترط لصحة العقد موافقتهما الشخصية بالإضافة إلى موافقة الولي طبقا للترتيب المبين بالمادة 2 من هذا القانون .

ويثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية ويستمل على البيانات الآتية:

  • الاسم الكامل للزوجين، لقبه ومهنته، و تاريخ ميلاده ، ورقمه القومي،
  •  أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية، وكذلك اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك .
  •  

و أتاح القانون حرية التزاوج بين الطوائف، حيث يجوز الزواج بين أتباع الكاثوليك، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، وتطبق أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

واستثنى القانون طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة . 

عقوبات المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد على 200 الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج .

ويحكم على الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة . 

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين قانون الأحوال الشخصية عقوبات حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

مصر للطيران

لخدمة ضيوف الرحمن.. مصر للطيران تُسيّر اليوم 13 رحلة لنقل حجاج القرعة والتضامن

ياقة

الباقات تنفد بسرعة.. الأطفال يقودون موجة استهلاك الإنترنت في مصر

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا | صور

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد