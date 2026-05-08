علامات نقص المغنيسيوم ومصادره.. كل ما تود معرفته

يُروج لـ المغنيسيوم كمكمل غذائي ذي فوائد مذهلة، فهو يُخفف التوتر، ويُحسّن النوم، ويُساعد على إنقاص الوزن، ويُخفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، ويُعالج الاكتئاب والقلق، ويُقوي العظام، ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

دور المغنيسيوم في الجسم

تُشير الدكتورة ميندي لاسي، طبيبة طب الأسرة في مركز نبراسكا الطبي، إلى أن المغنيسيوم معدن أساسي في نظامنا الغذائي. وهو موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويلعب دورًا حيويًا في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تدعم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تكوين البروتين، ووظائف العضلات والأعصاب، وتحويل الطعام إلى طاقة، وعمليات الأيض.

يُساعد المغنيسيوم جسمك بالطرق التالية:

يعمل مع الكالسيوم لتقوية عظامك.
يُساعد على نقل سكر الدم إلى عضلاتك والتخلص من حمض اللاكتيك.
يُساعد في استقلاب الأنسولين ويُعزز حساسية الجسم له للوقاية من داء السكري أو تحسين السيطرة عليه.
يلعب دورًا في وظائف الدماغ، مما يُساعد على تنظيم المزاج والتخفيف من الاكتئاب.
يُساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يُمكن أن يُقلل من الالتهابات ويُعزز صحة المفاصل.
قد يُقلل من حدوث الصداع النصفي.
يزيد من كفاءة جسمك في تكسير السكريات، مما يُؤدي إلى تحسين الحفاظ على الوزن أو إنقاصه.
يُساعد على موازنة هرمونات جسمك التي تُنظم إيقاعك اليومي وقدرتك على النوم بشكل أفضل.
يعمل مع مكونات جسمك التي تُنتج السيروتونين، الذي يُعزز الهدوء والاسترخاء، ويُمكن أن يُساعدك على النوم بشكل أفضل ويُخفف من الاكتئاب.
يُمكن أن يُحسّن الهضم.
قد يُساعد في تخفيف آلام العضلات أو تشنجاتها.
يُمكن أن يزيد من ترطيب البشرة ويُحسّن مظهرها.
يُمكن أن يُساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال النشطين.
 

علامات انخفاض مستوى المغنيسيوم

يقول الدكتور لاسي: "لسوء الحظ، لا تظهر أعراض انخفاض مستوى المغنيسيوم عادةً إلا بعد انخفاضه بشكل حاد. وقد يؤدي انخفاضه المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، وهشاشة العظام."

ويسبب انخفاض مستوى المغنيسيوم الشديد ما يلي:

غثيان
إمساك
صداع
تشنجات الساق الليلية
خدر أو تنميل في الساقين أو اليدين
ضعف عام في الجسم
رعشة
خفقان القلب
إذا كنت قلقًا بشأن انخفاض مستوى المغنيسيوم لديك، فمن المهم استشارة طبيبك.

مصادر غنية بـ المغنيسيوم

تناول الأطعمة التالية سيوفر لك على الأرجح الكمية اليومية الموصى بها:

المكسرات
البذور
الحبوب الكاملة
الخضراوات الورقية الخضراء
الأفوكادو
الحليب
الزبادي
الفاصوليا
العدس

ازالة تعدي
