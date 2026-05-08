التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل في القناطر

صرحت جهات التحقيق المختصة بالتصريح بدفن جثمان الصغير إياد، والذى عثر عليه غارقا بمياه نهر النيل في القناطر الخيرية، وذلك بعد 7 أيام من تغيبه، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا من أسرة الصغير يفيد بتغيبه عقب خروجه من المدرسة وعدم عودته إلى المنزل، وانتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وبدأت أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات اختفائه.



وكشفت التحريات الأولية، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، أن الصغير توجه برفقة عدد من أصدقائه للتنزه بالقرب من نهر النيل، قبل أن يتعرض للغرق.



وبعد جهود مكثفة استمرت 7 أيام، نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الصغير بمياه نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة.