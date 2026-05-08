الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة للشكاوى.. حملات لإزالة الإشغالات بالأسكندرية

وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية على مستوى الأحياء، ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإعادة الانضباط للشارع السكندري.

استجابة للمواطنين

وفي استجابة لشكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري  والمتعلقة بأحد الأفران البلدية المدعمة بمنطقة أرض المحمرةب شارع الصفا ، تم التنسيق بين مديرية التموين وحي المنتزه أول وصاحب الفرن والشاكي لإعادة الشيء لأصله، وبناء حواجز وإزالة  المخالفات خلال ثلاثة أيام، وذلك بحضور مدير مديرية التموين، ومفتشي المديرية، ومديرة تراخيص المحلات، وممثلي شؤون البيئة بالحى. 

حملة مكبرة بالعيسوي

كما تم تنفيذ حملة مكبرة بشارع البكباشي العيسوي، بحضور الدكتور محمود عيسى سكرتير عام مساعد المحافظة، وشرطة المرافق، ورئيس الحي  وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بشارع العيسوي نطاق حي منتزة اول أسفرت الحملة عن تحرير محضر سرقة تيار كهربائي بواسطة مباحث الكهرباء، وغلق الكافتيريا المخالفة، وتحرير محضر إداري سرقة مياه بواسطة شركة مياه الشرب، إلى جانب دفن كابلات الكهرباء حفاظًا على السلامة العامة والمظهر الحضاري، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وإزالة البيوت البلاستيكية المستخدمة في تربية الحمام أعلى غرفة الكهرباء، مع إعادة الشيء لأصله بالرصيف بواسطة مديرية الطرق وتيسير الحركة المرورية بالشارع.

حملة موسعة بشارع القاهرة

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ حملة موسعة بشارع القاهرة والمتفرعات الجانبية ، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المواطنين، والتحفظ على (180) إشغالًا متنوعًا، وغلق وتشميع (3) منشآت تجارية مخالفة، وإزالة البلدورات والحواجز الحديدية التي تعوق الحركة المرورية، مع إيداع كافة المضبوطات لدى شرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تابعت الأجهزة التنفيذية شكوى واردة بشأن كسر ماسورة مياه بشارع 17 المتفرع من شارع 45 قبلي السكة بنطاق حي المنتزه ثان، حيث تم الانتقال الفوري لموقع البلاغ، وتبين وجود المختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر واتخاذ اللازم.

وفي هذا الصدد، شن حي شرق حملة مكبرة بمنطقتي باكوس والظاهرية استجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتنفيذ أعمال ردم وتسوية للمكان، ورفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة بالكامل، مع التنسيق لوضع نقاط تمركز ثابتة لمعدات النظافة للحفاظ على كفاءة أعمال النظافة ومنع عودة تجمعات القمامة مرة أخرى، فضلًا عن إزالة التند الصاج والتعريشات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملة رفع كافة الإشغالات بشوارع: سينما ليلى، ومصطفى كامل، ومحطة السوق، ودوران عزبة سعد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء للتصدي للإشغالات والتعديات ورفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والبلاغات.

