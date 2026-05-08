تذاكر خيالية وخدمة VIP.. مليونا دولار لحضور نهائي مونديال 2026

أثارت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 موجة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير تفيد بعرض بعض تذاكر المباراة النهائية للبيع بأكثر من مليوني دولار في سوق إعادة البيع بالولايات المتحدة.

وجاءت التصريحات المثيرة على لسان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي دافع عن الأسعار المرتفعة مؤكدًا أن الطلب الهائل على البطولة يبرر تلك الأرقام القياسية.

وخلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي بمدينة لوس أنجلوس، علق إنفانتينو ساخرًا على التذاكر المعروضة بمليوني دولار قائلاً:“إذا اشترى أحدهم تذكرة بهذا السعر، فسأحضر له شخصيًا شطيرة هوت دوغ ومشروب كوكا لضمان تجربة رائعة”.

وأكد رئيس الفيفا أن هذه الأسعار تخص سوق إعادة البيع الثانوية، ولا تعكس السعر الرسمي الذي يحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم.

500 مليون طلب يشعل سوق التذاكر

بحسب إنفانتينو، تلقى الفيفا نحو 500 مليون طلب للحصول على تذاكر البطولة، وهو ما يعكس حجم الإقبال غير المسبوق على النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 في ولاية نيوجيرزي.

أسعار مونديال 2026 قفزة تاريخية مقارنة بقطر

شهدت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنسخة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية رسميا بين 2030 و6370 دولارا، بينما كانت أسعار نهائي مونديال قطر تتراوح بين 206 و1607 دولارات فقط.

كما ارتفعت أسعار مباريات الأدوار المختلفة بصورة ملحوظة، خاصة مع اعتماد نظام “التسعير الديناميكي” المرتبط بحجم الطلب، وهو نظام شائع في السوق الأمريكية للحفلات والفعاليات الكبرى.

فئات التذاكر وأسعارها المتوقعة

رغم أن الفيفا لم يعلن بعد جميع الأسعار النهائية لكافة المباريات، فإن التقديرات الحالية تشير إلى تقسيم التذاكر إلى عدة فئات:

-تذاكر الفئة الاقتصادية تبدأ من 60 دولارًا لبعض مباريات دور المجموعات، تتوفر غالبًا في المقاعد العلوية والزوايا البعيدة داخل الملاعب ، وأعدادها محدودة مقارنة بالفئات الأخرى.

-التذاكر المتوسطة، تتراوح بين 300 و1000 دولار حسب أهمية المباراة والمدينة المستضيفة،تشمل معظم مباريات الأدوار الإقصائية.

-التذاكر الفاخرة وVIP قد تتجاوز 10 آلاف دولار في بعض المباريات الكبرى، وتشمل خدمات ضيافة خاصة وصالات فاخرة وتجارب حصرية للجماهير.

وصلت بعض تذاكر النهائي فيها إلى أكثر من مليوني دولار، وفق تقارير إعلامية أمريكية.

انتقادات سياسية وجماهيرية

الأسعار المرتفعة دفعت مجموعات جماهيرية إلى مطالبة الفيفا بخفض أسعار التذاكر، معتبرين أن البطولة أصبحت بعيدة عن متناول المشجع العادي.

وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، أعلن الفيفا طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولارًا، إلا أن هذه الفئة تبقى محدودة جدًا مقارنة بالحجم الإجمالي للتذاكر المطروحة.

لماذا ترتفع أسعار التذاكر بهذا الشكل؟

يرى إنفانتينو أن السوق الأمريكية تختلف عن بقية الدول، موضحًا أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر أسواق الترفيه في العالم، وأن إعادة بيع التذاكر بأسعار مرتفعة أمر قانوني وشائع هناك.

مونديال تاريخي بأرقام غير مسبوقة

تُعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وإقامة 104 مباريات عبر 3 دول مضيفة، ومع التوسع الضخم للبطولة، يتوقع خبراء الاقتصاد الرياضي أن تحقق إيرادات قياسية من بيع التذاكر وحقوق البث والرعاية، ما يجعل مونديال 2026 واحدا من أكثر الأحداث الرياضية ربحية في التاريخ.