بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

نقلت صفحة الأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف 20 ذي القعدة لعام 1447 هـ، الموافق 2026/5/8ج م.



وتلا قرآن الجمعة للقارئ الشيخ: محمد فوزي البربري ، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر، ويُلقي خطبة الجمعة: أ.د/ ربيع الغفير ، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر.. والخطبة تحت عنوان:(الحج المبرور وفضل العشر الأول من ذي الحجة).

سنن صلاة الجمعة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنن صلاة الجمعة.

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ان سنن صلاة الجمعة تتمثل فى:

الاغتسال

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَة، فليغتسل” متفق عليه

التطيب

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “... وأن يمس طيبًا إن وجد”. (متفق عليه )

لبس أفضل الثياب

قال تعالى: “يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد” سور الأعراف

التسوك

قال سيدنا رسول الله لى الله عليه وسلم “وان يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد” متفق عليه

التبكير إلى الصلاة

قال رسول الله : "إِذا كَان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول" متفق عليه

الذهاب إلى المسجد مشيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها”.

حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

مع خلاف الفقهاء في حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة إلَّا أنَّهم أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص، نقل هذا الإجماع الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 164، ط. مكتبة الفاروق الحديثة) فقال: [وقد أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة] اهـ.

ولا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى "لَا جُمُعَةَ لَهُ" أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: "لَا جُمُعَةَ لَهُ" كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ