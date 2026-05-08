إعادة انتخاب أيمن عقيل منسقا لإقليم شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية

أعادت مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، انتخاب الخبير الحقوقي أيمن عقيل منسقا لإقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وذلك لولاية جديدة تمتد لمدة ثلاث سنوات، نحو تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في قضايا التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك عبر تقنية زووم اليوم الخميس 7 مايو 2026.

وأكد عقيل، خلال الاجتماع الذي جرى فيه تنصيبه لبدء ولايته الجديدة، أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تسويق أعمال وأنشطة المجموعة لكافة منظمات المجتمع المدني في شمال أفريقيا، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة وآليات المشاركة الفاعلة في تحقيقها، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 داخل القارة الأفريقية.

وأشار عقيل إلى أنه، وبصفته نائبًا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، سيعمل خلال الفترة المقبلة على بناء شراكة مؤسسية وتنسيقية بين الإيكوسوك الأفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز حضور منظمات المجتمع المدني الأفريقية داخل المنصات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وشدد عقيل على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في أفريقيا بشكل عام، وشمال أفريقيا بشكل خاص، في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة دعم مشاركتها في الاستعراضات الوطنية الطوعية الخاصة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها آلية أساسية لتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات ودعم جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه القارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن أيمن عقيل كان قد ترأس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا في 2018 – 2019، وأصبح منسقًا للمجموعة عن إقليم شمال أفريقيا حتى 2025 إلى أن أعيد انتخابه لثلاث سنوات أخرى.