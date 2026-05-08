كاتب صحفي يكشف دور مصر كدولة مركزية في تحقيق التوازن الإقليمي وضمان الاستقرار.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارة أبو ظبي ، والتي شدد فيها على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن مصر تتحرك كدولة مركزية في الإقليم تسعى لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف بما يضمن استقرار المنطقة.

نتائج متوقعة لتعزيز التعاون العربي والاقتصادي

وأضاف “قمحة”خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الزيارة قد تمثل خطوة نحو توسيع نطاق التنسيق العربي المشترك، مع توقعات بتفعيل أكبر لدور المؤسسات العربية في المرحلة المقبلة، إلى جانب زيادة الاستثمارات العربية والدولية في مصر في ظل ما تتمتع به من استقرار وبنية تحتية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.

الوعي الشعبي ومواجهة الشائعات

واختتم قمحة تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين الدول لا تتأثر فقط بالمستوى الرسمي، بل تتعرض أحيانًا لمحاولات تشويش عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية وعي الشعوب العربية والاعتماد على المصادر الرسمية في فهم طبيعة العلاقات بين الدول، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف إثارة الانقسام بين الشعوب.