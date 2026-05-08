تعليق مؤثر من أيمن بهجت قمر على اعتذار ريهام سعيد لـ هاني شاكر

نشر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، مقطع فيديو يتضمن اعتذار الإعلامية ريهام سعيد للفنان الراحل هانى شاكر.

وعلق ايمن بهجت قمر علي الفيديو قائلا: الموقف ده فكرنى بموقف لأستاذ ليا وصديق أخجل من ذكر اسمه نظراً لقامته الرفيعة كان فيه بينا زعل كبير وقطيعة وفجأه لقيت موبايلى بيرن بابص لقيته هو بيطلبنى استغربت وقلت بغباء هو بيطلبنى ليه بعد اللى حصل ! ومارضيتش أرد".



وأضاف: «تانى يوم طلبنى تانى وانا سارقانى السكينة قلت والله ما هرد، بعدها بشوية طلبنى لتالت مرة هنا قلت هو فيه إيه كدة متهيألى أرد وفعلا رديت لقيت هذا الرجل العظيم صوته رايح وبيقوللى كدة ماتسألش عليا وانا فى المستشفى وحقيقى ما كنتش اعرف واتعاتبنا وقلت له كل اللى فى قلبى وبعدها بأسابيع قليلة توفاه الله حمدت ربنا إن هو كان أكثر حكمة منى ولم الموضوع عشان مش هاين عليه يمشى واحنا عاملين كدة بعد كل المحبة دي».



واختتم: «أوقات الإيجو والغرور بيخلينا نخسر لحظة ممكن نندم عليها طول عمرنا بس صديقى كان حكيم علمنى وحمانى من شر نفسى رحمة الله عليه وعلى كل الغاليين».