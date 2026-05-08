قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري
بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.. افتتاح المرحلة الأولى لمسجد الراحل الشيخ الطبلاوي
خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو
عبلة الهواري: لا نحتاج تشريعا لحماية الناجيات من الاغتـ.صاب
من الميناء إلى الحجر الصحي.. تفعيل نظام تتبع المخالطين العالمي خلال تفشي فيروس هانتا
آمال ماهر تستعيد ذكرياتها مع الراحل هاني شاكر: كان بيقولي حافظي على صوتك نعمه كبيرة
النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل
إقرار تعديلات قانون المعاشات.. حصاد مجلس النواب 4 – 5 مايو
معتمد جمال: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا الكامل على نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المنزلاوي: القاهرة وأبوظبي تقودان نموذجًا عربيًا ناجحًا في مواجهة أزمات المنطقة

محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تعكس حجم التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة الرؤية تجاه القضايا المصيرية.

وقال المنزلاوي، في بيان له، إن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متسارعة، مؤكدًا أن التحركات المصرية الإماراتية المشتركة تعكس حرص القيادتين على حماية الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية أو تهديد مقدرات شعوبها.

 الرئيس السيسي يواصل ترسيخ سياسة مصر الثابتة تجاه دعم الأشقاء العرب 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ سياسة مصر الثابتة تجاه دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما تؤكده المواقف المصرية الواضحة والثابتة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المنزلاوي أن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين أصبح يمثل أحد أهم محاور دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الداعمة لمصر في مواجهة التحديات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وقدمت دعمًا تاريخيًا ساهم في تعزيز استقرار الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر هذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعكس عمق الروابط بين البلدين.

وأكد النائب محمد المنزلاوي أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يسهم بشكل كبير في دعم جهود التهدئة الإقليمية، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات، ورفض سياسات الفوضى والتدخلات التي تهدد استقرار الدول العربية.

كما شدد على أن العلاقات المصرية الإماراتية ليست مجرد شراكة سياسية أو اقتصادية، بل تستند إلى روابط تاريخية وشعبية قوية تجمع الشعبين الشقيقين، وهو ما يجعل هذه العلاقة أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتم المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة الدولة المصرية وثقلها العربي والإقليمي، وتؤكد استمرار مصر في أداء دورها التاريخي لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز وحدة الصف بين الدول العربية . 

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني

رسالة إيرانية حاسمة| عراقجي: ترامب يدخل مستنقع جديد.. ومستعدون لأي مواجهة

ناقلة نفط

تصعيد غير مسبوق.. الجيش الإيراني يحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

الشرطة الألمانية

ألمانيا تحبس أنفاسها.. عملية احتجاز رهائن داخل بنك في غرب البلاد والسلطات تتحرك

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد