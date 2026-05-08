المنزلاوي: القاهرة وأبوظبي تقودان نموذجًا عربيًا ناجحًا في مواجهة أزمات المنطقة

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تعكس حجم التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة الرؤية تجاه القضايا المصيرية.

وقال المنزلاوي، في بيان له، إن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متسارعة، مؤكدًا أن التحركات المصرية الإماراتية المشتركة تعكس حرص القيادتين على حماية الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية أو تهديد مقدرات شعوبها.

الرئيس السيسي يواصل ترسيخ سياسة مصر الثابتة تجاه دعم الأشقاء العرب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ سياسة مصر الثابتة تجاه دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما تؤكده المواقف المصرية الواضحة والثابتة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المنزلاوي أن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين أصبح يمثل أحد أهم محاور دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الداعمة لمصر في مواجهة التحديات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وقدمت دعمًا تاريخيًا ساهم في تعزيز استقرار الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر هذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعكس عمق الروابط بين البلدين.

وأكد النائب محمد المنزلاوي أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يسهم بشكل كبير في دعم جهود التهدئة الإقليمية، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات، ورفض سياسات الفوضى والتدخلات التي تهدد استقرار الدول العربية.

كما شدد على أن العلاقات المصرية الإماراتية ليست مجرد شراكة سياسية أو اقتصادية، بل تستند إلى روابط تاريخية وشعبية قوية تجمع الشعبين الشقيقين، وهو ما يجعل هذه العلاقة أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتم المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة الدولة المصرية وثقلها العربي والإقليمي، وتؤكد استمرار مصر في أداء دورها التاريخي لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز وحدة الصف بين الدول العربية .