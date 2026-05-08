برلماني: التحالف المصري الإماراتي أحد أهم محاور الاستقرار في الشرق الأوسط

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب بالزيارة الأخوية التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الزيارة عكست حجم الثقة والتنسيق العميق بين مصر والإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد " حماد " فى بيان له أصدره اليوم أن استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي يعكس قوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس السيسي الرافضة للاعتداءات الإيرانية تؤكد أن مصر تتحرك وفق ثوابت قومية واضحة، تقوم على حماية الأمن العربي ورفض أي محاولات لتهديد استقرار الدول العربية.

وأشار النائب عيد حماد إلى أن التحالف المصري الإماراتي أصبح أحد أهم محاور الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات معقدة موضحاً أن مصر تؤمن بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لعبور المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، وأن التنسيق بين القاهرة وأبوظبي يمثل نموذجاً عملياً لهذا التضامن.

دور إقليمي مؤثر بقيادة الرئيس السيسي

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في استعادة دورها الإقليمي المؤثر، وأصبحت كلمة مصر اليوم تحمل وزناً كبيراً في مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن مصر ستبقى سنداً لأشقائها، وستظل الإمارات شريكاً استراتيجياً في معركة الحفاظ على استقرار المنطقة، ومن يظن أن التهديدات يمكن أن تكسر إرادة العرب فهو واهم أمام صلابة هذا التحالف التاريخي