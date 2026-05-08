الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتجه الحكومة نحو دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلًا من الدعم السلعي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم بصورة أكثر كفاءة إلى مستحقيه، بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.

ويستفيد حاليًا ملايين المواطنين من منظومة التموين والدعم، فيما تعمل الحكومة على إعداد آليات جديدة تضمن المرونة وسهولة حصول الأسر على احتياجاتها الأساسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

خبير اقتصادي: الدعم النقدي يمنح الأسر حرية أكبر في تلبية احتياجاتها

وأكد الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية ادارة الاعمال جامعة طنطا، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل نقلة مهمة في ملف الحماية الاجتماعية، موضحًا أن المنظومة الجديدة تساعد على وصول الدعم بصورة مباشرة للمواطن، وتمنح الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها.

وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين، خاصة مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل عادل ومنظم.

واكد معن أن التطبيق التدريجي للمنظومة يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التجربة بصورة مدروسة تحقق الاستقرار للمواطن والأسواق في الوقت نفسه، مؤكدًا أن تطوير الدعم يعد جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

64 مليون مستفيد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يتجاوز 64 مليون مواطن، وهو ما يجعل تطبيق المنظومة الجديدة بحاجة إلى مراحل تدريجية تبدأ بمحافظات محددة قبل التعميم الكامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون ضمان وصول الدعم الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا، مع منع أي تلاعب قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الأساسية.

مواطن مستفيد.. المنظومة الجديدة ستمنح الأسر مرونة أكبر

ومن جانبه، أعرب محمد السيد، أحد المستفيدين من بطاقات التموين، عن تفاؤله بفكرة الدعم النقدي، مؤكدًا أنها قد تساعد الأسر على إدارة احتياجاتها بصورة أفضل.

وقال: “فكرة إن الأسرة يكون معها دعم نقدي مباشر هتساعد ناس كتير ترتب أولوياتها وتشتري احتياجاتها بسهولة، وده هيخلي المواطن يستفيد بشكل أكبر من الدعم”.

وأضاف أن التطوير المستمر لمنظومة الدعم يعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط وحرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا.

تطوير منظومة الدعم برؤية جديدة

ويأتي توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الدعم ضمن خطة أوسع لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

