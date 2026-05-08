أسعار السلع الغذائية في اسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في استمرار حركة البيع والشراء بصورة طبيعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وتحظى السلع الغذائية الأساسية باهتمام كبير من الأسر داخل المحافظة، باعتبارها من المكونات الرئيسية في الوجبات اليومية، خاصة في ظل حرص المواطنين على متابعة الأسعار بشكل مستمر لضبط احتياجاتهم المعيشية، وسط استقرار ملحوظ في المعروض داخل الأسواق المحلية.

وسجل سعر كيلو الأرز أسعارًا تراوحت بين 37 و45 جنيهًا بحسب النوع والجودة، بينما بلغ سعر كيلو المكرونة من 36 إلى 45 جنيهًا. كما تراوح سعر كيلو الدقيق بين 23 و40 جنيهًا، وسط إقبال مستمر على شراء هذه السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي.

وفيما يتعلق بالزيوت والسمن، سجلت زجاجة الزيت أسعارًا تراوحت بين 70 و120 جنيهًا وفقًا للنوع والحجم، بينما بلغ سعر كيلو السمن ما بين 90 و350 جنيهًا، مع توافر أنواع متعددة تناسب مختلف الفئات والاحتياجات الاستهلاكية.

أما السكر، فقد تراوح سعر الكيلو بين 35 و45 جنيهًا، في حين سجل الفول المستخدم في الوجبات اليومية أسعارًا متفاوتة، حيث تراوح سعر كيلو الفول للتدميس بين 35 و50 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفول المدشوش من 45 إلى 60 جنيهًا حسب الجودة والصنف.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية نتيجة انتظام عمليات التوريد وتوافر كميات مناسبة من السلع، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف النقل والتوزيع، ما ساهم في الحد من أي ارتفاعات مفاجئة بالأسعار.

كما تواصل الجهات الرقابية والغرفة التجارية متابعة الأسواق بشكل دوري للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق، بما يضمن توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويؤكد هذا الاستقرار استمرار توازن الأسواق الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، في ظل جهود مستمرة للحفاظ على توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.