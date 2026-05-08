احتفالا بالعيد القومي.. محافظ دمياط يستقبل وزير الأوقاف

استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، فى مستهل زيارته للمحافظة التى ستتضمن افتتاح عدد من المساجد بمدينتى دمياط الجديدة ورأس البر تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأعضاء البرلمان بغرفتيه والشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف.

ورحب الدكتور حسام الدين فوزى بوزير الأوقاف ، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، التى تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة لتعزيز الدور الدعوى والتوعوى ونشر قيم التسامح والوسطية وعمارة بيوت الله .

وتقدم وزير الأوقاف بالتهنئة إلى محافظ دمياط وقيادات المحافظة وابنائها بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الـ 776 ، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التعاون مع المحافظة لدعم ملفات العمل الدعوية والمجتمعية بما يسهم فى خدمة أبناء المحافظة وتعزيز قيم الوعى والانتماء.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف محافظ دمياط هدية تذكارية من وزارة الأوقاف، فيما أهدى محافظ دمياط، الوزير هدية تذكارية من المحافظة، تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم العمل الدعوي.

وأكد الجانبان استمرار التعاون المشترك في دعم الأنشطة الدعوية والثقافية، والتوسع في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، بما يرسخ الفكر الوسطي المستنير ويخدم قضايا المجتمع.

