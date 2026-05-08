قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انفصلا للمرة الثانية؟.. أحمد سعد: أم عيالي ليست مديرة أعمالي
جوزيف عون: لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية
المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات
الأعلى للإعلام: مطالبات من القنوات الفضائية لمد البث المباشر لتغطية نهائي الكونفدرالية الإفريقية
العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة
رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة
مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس
في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة
وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي
هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. الإفتاء تجيب
أبو العينين: لن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني.. فيديو
تحرك برلماني بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ دمياط يستقبل وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ومحافظ دمياط
وزير الأوقاف ومحافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، فى مستهل زيارته للمحافظة التى ستتضمن افتتاح عدد من المساجد بمدينتى دمياط الجديدة ورأس البر تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق،  وأعضاء البرلمان بغرفتيه والشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف.

ورحب الدكتور حسام الدين فوزى بوزير الأوقاف ، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، التى تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة لتعزيز الدور الدعوى والتوعوى ونشر قيم التسامح والوسطية وعمارة بيوت الله .

وتقدم وزير الأوقاف بالتهنئة إلى محافظ دمياط وقيادات المحافظة وابنائها بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الـ 776 ، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التعاون مع المحافظة لدعم ملفات العمل الدعوية والمجتمعية بما يسهم فى خدمة أبناء المحافظة وتعزيز قيم الوعى والانتماء.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف محافظ دمياط هدية تذكارية من وزارة الأوقاف، فيما أهدى محافظ دمياط، الوزير هدية تذكارية من المحافظة، تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم العمل الدعوي.

وأكد الجانبان استمرار التعاون المشترك في دعم الأنشطة الدعوية والثقافية، والتوسع في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، بما يرسخ الفكر الوسطي المستنير ويخدم قضايا المجتمع.

اقرأ أيضا:

https://www.elbalad.news/6962743

دمياط محافظ دمياط وزير الأوقاف رأس البر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مصر وفرنسا

نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي: نتعاون مع مصر لخفض التصعيد في المنطقة

الزواج

الزوج مش هينفع يطلق زوجته قبل 3 سنوات زواج.. اعرف الحقيقة

البنك الدولي

البنك الدولي يوافق على تمويل بـ مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.. تفاصيل

بالصور

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد