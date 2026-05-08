مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن يان كوم مؤسس تطبيق واتس آب، تبرع لمستشفى إسرائيلي بمبلغ 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا التبرع سعة مستشفى القدس ثلاث مرات، والذي يضم حاليًا حوالي 1000 سرير. 

ويُعد هذا التبرع الأكبر في تاريخ نظام الرعاية الصحية في إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

سيُخصص المبلغ لبناء برج جديد للمرضى الداخليين، يضم أيضًا مساكن للموظفين. 

ويأتي هذا التبرع من مؤسسة عائلة كوم، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز مصادر العمل الخيري الداعم لإسرائيل على مستوى العالم. 

كما تلقى نظام الرعاية الصحية العام الماضي تبرعاً كبيراً آخر بقيمة 100 مليون دولار من رجل الأعمال سيلفان آدامز لبناء مبنى تكوما في مركز سوروكا الطبي في بئر السبع. 

وقد خصصت الدولة مبلغاً مماثلاً، وجاءت هذه الهبة عقب تبرعٍ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي قدمه آدمز لجامعة بن دوريون في النقب مباشرةً بعد هجوم 7 أكتوبر، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الجنوب وجعله محركًا للنمو في إسرائيل.

