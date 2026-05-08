التعليم تطمئن الطلاب بشأن امتحانات الشهر المتداولة على السوشيال ميديا

تزايدت حالة الجدل بين أولياء الأمور والطلاب مع استمرار امتحانات الشهر بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، ولك عقب تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج بعض الأسئلة عن المقررات المحددة.

ضمان الالتزام بالتعليمات

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعتها المستمرة لسير الامتحانات، لضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

الاعتماد على التقييمات المستمرة

كما شددت الوزارة على أهمية الاعتماد على التقييمات المستمرة والنماذج الاسترشادية، ضمن خطتها لتطوير منظومة التعليم وتقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يساعد الطلاب على الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام بثقة أكبر.

تعليمات واضحة ومباشرة لجميع الإدارات

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعليمات واضحة ومباشرة لجميع الإدارات التعليمية بأن تكون امتحانات الشهر من داخل كتاب التقييمات والأداءات الصفية المقررة على الطلاب، نافيًا صحة ما تردد بشأن خروج الامتحانات عن الإطار المحدد من الوزارة.

الالتزام بضوابط العملية التعليمية

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، أن الوزارة تتابع بشكل دوري سير الامتحانات في المدارس المختلفة، للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج أحد الامتحانات عن كتاب التقييمات تُعد حالة فردية ولا تعكس المنظومة بشكل عام.

تحقيق تكافؤ الفرص

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة حريصة على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التأكيد على أن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المناهج الدراسية المحددة، خاصة في ظل تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية والشهرية كجزء أساسي من تطوير العملية التعليمية.

وسيلة تدريب مهمة قبل الامتحانات

وأشار إلى أن النماذج الاسترشادية التي توفرها الوزارة لطلاب الثانوية العامة تمثل وسيلة تدريب مهمة قبل امتحانات نهاية العام، حيث تساعد الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة وطبيعة الامتحانات، إلى جانب قياس مدى جاهزيتهم العلمية قبل الامتحانات الرسمية.

إتاحة النماذج الاسترشادية

وأكد أن الوزارة مستمرة في إتاحة النماذج الاسترشادية عبر المنصات الرسمية، بهدف توفير فرص متساوية لجميع الطلاب للتدريب والمراجعة، وتقليل حالة القلق والتوتر المرتبطة بفترة الامتحانات.

انتظام العملية التعليمية

وشدد في ختام تصريحاته على أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بجدية كاملة مع أي شكاوى أو ملاحظات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.