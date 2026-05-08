اعترافات المتهمين بمعاكسة فتاة بالإسماعيلية: كنا بنهزر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية بمعاكسة فتاة والتعدى عليها بالسب حال تصويرها لهم بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) ، وبسؤالها قررت بقيام أشخاص بمعاكستها والتعدى عليها بالسب حال تصويرها لهم.

أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظة الإسماعيلية) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة قيادة أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



