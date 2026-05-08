اقتصاد

في مينسك .. فريد يفتح مسارات تمويل جديدة مع بنك التنمية البيلاروسي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها خلال زيارته إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" لترؤس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتمويلي بين البلدين.
 

وتناول اللقاء آليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة، وسبل دعم الاستثمارات البيلاروسية في مصر والاستثمارات المصرية في بيلاروسيا، إلى جانب بحث تفعيل التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في البلدين، بما يسهم في دعم إقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.
 

تعزيز الاستثمارات والشراكات
 

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بيئة استثمارية واعدة ومقومات تنافسية قوية لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة وقطاع النقل. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، إلى جانب بحث فرص التعاون في سوق المال المصري، بما يدعم خطط البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
 

موقف الجانب البيلاروسي
 

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو بنك التنمية في بيلاروسيا عن ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدين استعداد البنك لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات المشتركة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع كبار المسؤولين ومؤسسات التمويل والشركات في بيلاروسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، وتنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
