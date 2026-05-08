3 اتفاقيات جديدة من مينسك.. «الاستثمار» تفتح بوابة الشراكة الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا



افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لترأس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والبيلاروسية وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية من الجانبين، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



وأكد الوزير، خلال كلمته بالمنتدى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5.4% خلال الربع الماضي من العام الجاري، إلى جانب تراجع عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة وانخفاض معدلات التضخم.

وأضاف أن تلك النتائج تحققت في ظل تبني سياسات مالية ونقدية مرنة ساعدت على الحد من التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما عزز من صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية.



إصلاحات لدعم الاستثمار



وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الجمركية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الميكنة والرقمنة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأكد أن الدولة توفر العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة، داعيًا الشركات البيلاروسية إلى الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والمناطق الاستثمارية المتاحة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 58% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدًا أن التعاون بين مصر وبيلاروسيا يرتكز على دعم دور القطاع الخاص في إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.



دعم الصناعة وريادة الأعمال



وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص من خلال إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة المحلية، إلى جانب صناديق أخرى مخصصة لدعم ريادة الأعمال بمختلف مراحل نموها.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات البيلاروسية إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم وتكثيف التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



توقيع 3 اتفاقيات



وعلى هامش المنتدى، شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين شركة العدوي للاستيراد والتصدير، وشركة الجرارات الزراعية البيلاروسية MTZ، وشركة Fruitreal، حيث تضمنت الاتفاقيات تصدير الفاكهة المصرية إلى السوق البيلاروسي، إلى جانب توريد الجرارات الزراعية من شركة MTZ إلى الجانب المصري، بما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، حيث شاركت نحو 24 شركة مصرية كبرى تعمل في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتصدير، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات البيلاروسية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث ناقش المشاركون فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يدعم التكامل التجاري والصناعي بين مصر وبيلاروسيا.