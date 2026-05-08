الجيش الإسرائيلي : سلاح الجو يهاجم منصة إطلاق صواريخ يستخدمها حزب الله

شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً على منصة إطلاق الصواريخ التي كان حزب الله يطلق منها صواريخ باتجاه البلدات الشمالية، هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق،أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الجمعة بأن ما يقرب من 2 مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ خوفا من صواريخ حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وطالبت سلطات الاحتلال في مستوطنة نهاريا، الإسرائيليين باليقظة وعدم التجمع، تحسباً لاستمرار إطلاق "​حزب الله" للصواريخ.

وأشارت الهيئة العبرية إلى أن منزلا في جنوب نهاريا تعرض لأضرار إلى جانب إصابة إسرائيلية خلالها توجهها إلى أحد الملاجئ.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أغارت القوات الإسرائيلية على بلدة "طورا" في قضاء "صور" جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم سيدتان، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص بجراح، من بينهم سيدة؛ في حصيلة أولية.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - وفق يبان أصدره اليوم الجمعة أن فرق الإسعاف والطوارئ عملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض وتحديد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.