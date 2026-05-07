توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح..حالة الطقس اليوم الخميس 7 مايو 2026



رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم،حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 7 مايو 2026، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المختلفة خلال ساعات اليوم.

وقالت الأرصاد إن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويعود الطقس المائل للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما تنشط الرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل 6990 جنيهًا



استعرض برنامج صباح البلد أسعار المعدن الأصفر، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات داخل الأسواق المصرية، بعد الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار.

وواصل الذهب تحقيق مكاسب قوية منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستوياتها في يناير الماضي، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الذهب وارتفاع سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا.

عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6990 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فيما تتراوح المصنعية بين 100 و150 جنيهًا للجرام.

عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا دون إضافة المصنعية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-5-2026 أمام الجنيه المصري



رصد برنامج صباح البلد سعر العملات، حيث شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي في عدد من البنوك عند المستويات التالية:

البنك الأهلي المصري: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي نحو 13.99 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.33 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 167.02 جنيه للشراء و172.31 جنيه للبيع.

القومي للاتصالات يوضح أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول



كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقدمت بطلب لزيادة أسعار بعض الخدمات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهاز درس الطلب بعناية لتحقيق التوازن بين استمرار الاستثمارات وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

طرح باقات جديدة للإنترنت وكروت شحن منخفضة

أوضح أن الجهاز وافق على طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت 210 جنيهات، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، إلى جانب طرح كارت شحن محمول جديد بقيمة 5 جنيهات بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 13 جنيهًا.

نسبة الزيادة والخدمات دون تغيير

أكد أن نسبة الزيادة في الأسعار تراوحت بين 9% و15% فقط رغم ارتفاع أكبر في تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن المكالمات الصوتية لم يتم رفع أسعارها سواء للمحمول أو الأرضي، كما لم تتغير كروت الشحن التي تمنح رصيدًا.

إتاحة المواقع التعليمية والخدمية مجانًا

أشار إلى إتاحة تصفح المواقع التعليمية والحكومية والخدمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.

خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح



تزايد في السنوات الأخيرة إقبال الشباب والرياضيين على استخدام المكملات الغذائية بهدف تحسين الأداء البدني وتسريع بناء العضلات، إلا أن هذا التوجه أصبح يثير الكثير من التحذيرات الطبية، خاصة في ظل الاستخدام العشوائي دون استشارة متخصصين.

مخاطر صحية متعددة قد تصيب

ومع انتشار هذه المنتجات بسهولة في الأسواق ومواقع البيع المختلفة، برزت مخاطر صحية متعددة قد تصيب الكبد والكلى والجهاز الهرموني عند الإفراط في تناولها أو استخدامها بشكل غير صحيح.

وأكد الدكتور عمرو صبحي، الأخصائي النفسي لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال وألعاب القوى، أن ألعاب القوى تُعد من الرياضات الأساسية التي تساعد الأطفال والشباب على اكتساب مهارات حركية مثل الجري والقفز والتوازن، إلى جانب تنمية مهارات نفسية مهمة مثل الثقة بالنفس والانضباط وتحمل المسؤولية.

لو هتخرج .. اعرف حركة المرور في القاهرة خلال إجازة عيد العمال



مع بداية إجازة عيد العمال، تشهد القاهرة الكبرى هدوءًا ملحوظًا على الطرق والمحاور الرئيسية، بعد أن تراجعت أعداد السيارات والمشاة بشكل واضح.

ورغم هذا الانخفاض في الحركة المرورية، يظل الالتزام بإرشادات المرور أمرًا ضروريًا، خصوصًا على الطرق السريعة والساحلية والصحراوية.

أكد اللواء أحمد هشام، خبير المرور، وجود حالة من السيولة المرورية والهدوء التام على أغلب المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى، تزامنًا مع إجازة عيد العمال، مما انعكس إيجابًا على حركة السيارات والمواطنين.

انخفاض الحركة المرورية خلال الإجازة الرسمية

قال اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الإجازة الرسمية للعاملين بالدولة والمدارس والجامعات أدت بشكل واضح إلى انخفاض أعداد السيارات والمشاة على الطرق الرئيسية.

وأوضح أن هذا الانخفاض ساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام اليومي المعتاد في القاهرة الكبرى.

خبير: إيران تواجه معضلة كبيرة بعد الحرب وإعادة العلاقات مع الخليج صعبة



قال حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إن إيران ستواجه معضلة استراتيجية كبرى في علاقاتها مع دول الجوار بعد انتهاء الحرب، موضحًا أن السردية الإيرانية التي ركزت على مهاجمة الأصول الأمريكية لم تقدم إجابة مقنعة للمواطن العربي، خاصة في ظل الرفض العربي والخليجي للأحداث الأخيرة.

خطأ استراتيجي أضاع مسار التهدئة

وأوضح البقيعي خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة كانت تشهد مرحلة من التهدئة في العلاقات الإيرانية ـ العربية خلال السنوات الماضية، تجسدت في الاتفاق السعودي ـ الإيراني بوساطة صينية، وعودة السفراء وفتح السفارات بين الجانبين.

وأضاف أن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مثلت خطأً استراتيجيًا كبيرًا، إذ أضاعت جهودًا استمرت لسنوات لإرساء مسار التقارب، وأعادت العلاقات إلى حالة من التوتر والانقسام، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في 28 فبراير، والتي وصفها بأنها مثلّت تراجعًا كبيرًا في مسار التقارب العربي ـ الإيراني.

خبير: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات الدولية وتستغل الوجود الأمريكي في لبنان



قال العميد مارون توفيق الخبير العسكري، إن إسرائيل لا تقيم أي وزن للاتفاقات أو الأعراف الدولية، مؤكداً أن تل أبيب تتصرف وفق مصالحها دون اعتبار للاتفاقيات أو أي ضغوط دولية.

إسرائيل تصف أعمالها بالدفاع وتعتبر أي وجود لحزب الله خرقاً

وأضاف توفيق، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتبر أي نشاط لحزب الله في لبنان خرقًا من وجهة نظرها، بينما تبرر إطلاق النار من جانبها بأنه دفاع عن النفس، ما يعكس ازدواجية المعايير الإسرائيلية تجاه المنطقة.

جميع الاتفاقات السنوية وغير السنوية مستباحة

وأشار الخبير العسكري إلى أن جميع الاتفاقات السنوية وغير السنوية مستباحة لدى إسرائيل، والتي لا تكترث بأي إحراج دولي. وأحيانًا تتم هذه الأفعال بموافقة أو معرفة الوسيط الأمريكي، رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة للالتزام بالتفاهمات.

حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي



أكدت حركة حماس، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن استهداف نجل القيادي خليل الحية يُعد محاولة إسرائيلية مباشرة للتأثير على الموقف السياسي للحركة، مشددة على أن هذه العمليات تهدف إلى الضغط النفسي والسياسي على قيادات المقاومة.

رد الحركة وتصريحاتها الرسمية

وقالت حماس إن هذه المحاولات لن تُثنيها عن موقفها السياسي والثوابت الوطنية، موضحة أن محاولات الضغط على القيادات وعائلاتهم لن تغير من استراتيجيات الحركة أو أهدافها، وستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله.. آخر التطورات في بيروت



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تنفيذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت شقة سكنية في منطقة حارة حريك، وفق ما ذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب. العملية تم تنفيذها عبر إطلاق 3 صواريخ أسفرت عن تدمير عدة طوابق في المبنى، وهي الغارة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

قائد قوة الرضوان في حزب الله المستهدف

رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت قائد قوات الرضوان أحمد بلوط، لم يصدر حزب الله أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأشار المراسل إلى أن الحزب أبقى أسماء قياداته وتحركاتهم سرية خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد استهداف قادته خلال الحرب الأخيرة عام 2024.

خبير دولي: الإدارة الأمريكية في حيرة بسبب الحرب مع إيران والملفات الإقليمية



أكد الدكتور نعمان توفيق العابد، الباحث في العلاقات الدولية، أن الإدارة الأمريكية تبدو في حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالحرب الإيرانية–الأمريكية، مشيرًا إلى تضارب التصريحات بين المسؤولين، حيث يعلن البعض عن إنهاء العمليات الهجومية، بينما يؤكد آخرون أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب، في حين يتحدث الرئيس الأمريكي عن تعليق بعض المسارات تمهيدًا لتقدم في المفاوضات.

تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي والاقتصاد العالمي

وأوضح العابد أن استمرار الحرب لأكثر من 40 يومًا وما خلفته من دمار وفوضى في الأسعار أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الانقسامات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي والأقطاب الأمريكية تزيد من صعوبة إدارة الأزمة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يجعل الإدارة الأمريكية أمام اختبار سياسي حقيقي.

إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح



قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن الأزمة الحالية في مضيق هرمز تشكل ضغطًا هائلًا على حركة الملاحة العالمية، مع وجود سفن وناقلات عالقة منذ أكثر من شهرين، ما يزيد من صعوبة الحل ويضاعف انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العالمي.

التوترات المتصاعدة تزيد تعقيد الحلول

وأضاف محمود، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تصاعد التوترات بدلًا من التهدئة يجعل آفاق الحل محدودة، مؤكدًا أن الزمن لا يعمل لصالح المضيق ولا لصالح الاقتصاد العالمي.

دور الصين والجهود الدبلوماسية الدولية

وأشار إلى أن الصين تعتبر لاعبًا مهمًا في هذا الملف، سواء من منظور قوتها الاستراتيجية أو من خلال تحركاتها الدبلوماسية المتزايدة، التي قد تسهم في تقديم حلول جزئية أو مرحلية عبر مذكرات تفاهم، رغم أن الحل النهائي لا يزال بعيد المنال.