حزب كيان مصر يطلق أولى محطات منتداه السياسي من الدقهلية

نظّم حزب كيان مصر أولى فعاليات “منتدى كيان مصر للحوار” بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية، إلى جانب نخبة من الشباب والمهتمين بالشأن العام، وذلك في إطار خطة الحزب للتوسع في التواصل المجتمعي وفتح قنوات حوار مباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات.

تعزيز المشاركة السياسية ودعم دور الشباب

وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض رؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، وأهدافه المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية ودعم دور الشباب في الحياة العامة وصناعة القرار.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، إن اختيار محافظة الدقهلية لانطلاق أولى محطات المنتدى جاء لما تتمتع به المحافظة من ثقل سياسي وتاريخ طويل في العمل العام، فضلًا عن كونها تضم العديد من الكوادر والخبرات السياسية والمجتمعية المؤثرة.

تعزيز حالة الحوار المجتمعي

وأضاف رئيس الحزب أن المنتدى يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز حالة الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى بناء جسور تواصل حقيقية مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، باعتبارهم العنصر الأهم في بناء المستقبل ودعم مسيرة التنمية.

وأكد عبدالعال أن “منتدى كيان مصر للحوار” لن يقتصر على محافظة الدقهلية فقط، بل سيواصل جولاته خلال الفترة المقبلة ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، بهدف خلق حالة من التفاعل السياسي والمجتمعي، وطرح رؤى وأفكار تسهم في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن الحزب يراهن على الوعي المجتمعي وقدرة الشباب على المشاركة الفعالة في العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود أحزاب تمتلك رؤية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، وتعمل بشكل حقيقي على خدمة المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون في المنتدى عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية، مشيدين بفكرة المنتدى باعتبارها خطوة إيجابية نحو توسيع دائرة الحوار السياسي والمجتمعي، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا المختلفة بصورة مباشرة.

وأكد عدد من الحضور أن تجربة حزب كيان مصر تمثل نموذجًا شبابيًا واعدًا يعكس طموحات الشباب المصري، ويؤكد قدرتهم على تقديم تجربة سياسية محترفة تعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في دعم الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالعال أن الحزب يستعد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المحليات، من خلال “منتدى كيان مصر”، الذي سيجوب جميع محافظات الجمهورية، على أن يختتم فعالياته بمؤتمر ختامي في القاهرة.

وأعلن رئيس الحزب، بالتزامن مع انطلاق المنتدى بمحافظة الدقهلية، فتح باب العضوية أمام أبناء المحافظة للانضمام إلى الحزب، إلى جانب إطلاق مبادرة لتدريب 1000 شاب في كل محافظة، بهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفعالة في انتخابات المحليات والعمل العام.