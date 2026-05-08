قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية
الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون
مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري
الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور
على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا
لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود
نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال يتقدم على الخلود بثنائية في الشوط الأول
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس وغرامة للزوج حال إخفاء زواجه الثاني
هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ قرض لشراء سيارة يُعد حرامًا؟.. أمين الإفتاء يجيب
حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة
خناقة كشفتها.. ضبط طبيبة أسنان محكوم عليها في 45 قضية تبديد وشيكات بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب كيان مصر يطلق أولى محطات منتداه السياسي من الدقهلية

حزب كيان مصر
حزب كيان مصر

نظّم حزب كيان مصر أولى فعاليات “منتدى كيان مصر للحوار” بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية، إلى جانب نخبة من الشباب والمهتمين بالشأن العام، وذلك في إطار خطة الحزب للتوسع في التواصل المجتمعي وفتح قنوات حوار مباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات.

تعزيز المشاركة السياسية ودعم دور الشباب

وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض رؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، وأهدافه المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية ودعم دور الشباب في الحياة العامة وصناعة القرار.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، إن اختيار محافظة الدقهلية لانطلاق أولى محطات المنتدى جاء لما تتمتع به المحافظة من ثقل سياسي وتاريخ طويل في العمل العام، فضلًا عن كونها تضم العديد من الكوادر والخبرات السياسية والمجتمعية المؤثرة.

تعزيز حالة الحوار المجتمعي

وأضاف رئيس الحزب أن المنتدى يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز حالة الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى بناء جسور تواصل حقيقية مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، باعتبارهم العنصر الأهم في بناء المستقبل ودعم مسيرة التنمية.

وأكد عبدالعال أن “منتدى كيان مصر للحوار” لن يقتصر على محافظة الدقهلية فقط، بل سيواصل جولاته خلال الفترة المقبلة ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، بهدف خلق حالة من التفاعل السياسي والمجتمعي، وطرح رؤى وأفكار تسهم في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن الحزب يراهن على الوعي المجتمعي وقدرة الشباب على المشاركة الفعالة في العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود أحزاب تمتلك رؤية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، وتعمل بشكل حقيقي على خدمة المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون في المنتدى عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية، مشيدين بفكرة المنتدى باعتبارها خطوة إيجابية نحو توسيع دائرة الحوار السياسي والمجتمعي، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا المختلفة بصورة مباشرة.

وأكد عدد من الحضور أن تجربة حزب كيان مصر تمثل نموذجًا شبابيًا واعدًا يعكس طموحات الشباب المصري، ويؤكد قدرتهم على تقديم تجربة سياسية محترفة تعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في دعم الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالعال أن الحزب يستعد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المحليات، من خلال “منتدى كيان مصر”، الذي سيجوب جميع محافظات الجمهورية، على أن يختتم فعالياته بمؤتمر ختامي في القاهرة.

وأعلن رئيس الحزب، بالتزامن مع انطلاق المنتدى بمحافظة الدقهلية، فتح باب العضوية أمام أبناء المحافظة للانضمام إلى الحزب، إلى جانب إطلاق مبادرة لتدريب 1000 شاب في كل محافظة، بهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفعالة في انتخابات المحليات والعمل العام.

حزب كيان مصر كيان مصر كيان حزب كيان الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

ترشيحاتنا

حزب كيان مصر

حزب كيان مصر يطلق أولى محطات منتداه السياسي من الدقهلية

مجلس النواب

اعتراض برلماني على فسخ عقد الزواج بعد 6 شهور.. غير منطقي

مجلس النواب

اللعان يفسخ عقد الزواج بمشروع قانون الأسرة| تفاصيل

بالصور

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد