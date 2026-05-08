ازاي تمضِّي مراتك على الجواز التاني؟.. تعليق ناري من ياسمين عز على قانون الأسرة الجديدة

علقت الإعلامية ياسمين عز، على قانون الأسرة الجديد، مشيرة إلى أن هذا القانون فيه عدة نقاط خلافية يجب التعامل معها.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز ، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "قانون الأسرة الجديد بيعمل مشاكل أكبر من اللي حاصله دلوقتي، وهذا لسببين، الأول أن من حق الزوجة الانفصال عن الزوج في مدة 6 أشهر؛ لو لقت حاجة منه ما قلهاش قبل الزواج".

وعن شرط “عدم الزواج إلا بعد إذن كتابي من الزوجة الأولى”، قالت الإعلامية ياسمين عز: “يعني إيه واحد يمضِّي مراته إنه هيتجوز؟، ده شيء لم نسمع عنه من قبل، ويجب تعديل هذين البندين بشكل واضح”.