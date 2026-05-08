4 مليون تبرعات | محامية ضحايا بلوجر كانسر الإسماعيلية تكشف مفاجأة جديدة

كشفت ولاء الحلفاوي محامية ضحايا البلوجر المعروفة بمحاربة السرطان في الإسماعيلية، تفاصيل جديدة عن القضية، مشيرة إلى أن هذه الفتاة عملت مقاطع فيديو فيها تمثيل انها مريضة، و تم اكتشاف الحقيقة انها ليست مريضة.

وتابعت ولاء الحلفاوي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ، مقدمة برنامج كلام الناس ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن القانون لا يحمي المغفلين في حالات اخرى وليس في حالتها، وهى تعرف الحقيقة واستغلت تعاطف الناس ولمت تبرعات بدون وجه حق.

وأكملت، أن عقوبة النصب والاحتيال الحبس من عام إلى ثلاثة اعوام، مشيرة إلى أنهم ينتظرون بيان جهات التحقيق بشأن التهم الموجه لها.