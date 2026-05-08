أكدت تضامنها الكامل.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات الشقيقة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت مصر أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة، وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.