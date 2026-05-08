أخبار العالم

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

محمود نوفل

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات، والتي أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، مؤكدةً رفضها واستنكارها لتلك الاعتداءات.

ووفق البيان الأردني ؛ اعتبرت  عمّان الهجمات الإيرانية تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب البيان الأردني عن تضامن المملكة المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اليوم الجمعة  إصابة 3 أشخاص، بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات قادمة من إيران.

وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية الإماراتية تواصل التصدي للهجمات الإيرانية منذ بدء التصعيد، مؤكدة أنها في حالة جاهزية واستعداد كامل للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة.

وذكرت أن إجمالي ما تم اعتراضه منذ بداية الهجمات الإيرانية بلغ 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخ كروز، و2263 طائرة بدون طيار.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 230 شخصاً من جنسيات متعددة، من بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنجلاديشية واليمنية واللبنانية والتركية والعراقية والأردنية والفلسطينية والمغربية والروسية.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى بلغ 13 شخصاً، بينهم 3 عسكريين، أحدهم مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية.

