ضبط 1100 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشبرا الخيمة

شنت إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة في القليوبية، حملة رقابية موسعة بقيادة الدكتورة إيمان ريان، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحي غرب شبرا الخيمة والأجهزة التنفيذية والرقابية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح لحيازة سجائر دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على 1100 علبة سجائر مختلفة الأنواع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر آخر ضد أحد محال العصائر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة للأسواق.

وأكدت الأجهزة التنفيذية، استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية حقوق المواطنين.

في سياق آخر، واصلت مديرية التموين في القليوبية حملاتها الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ففي إدارة تموين قليوب في القليوبية، وبالاشتراك مع مفتشي الوزارة، تم إجراء جرد على فروع الجملة الثلاث، حيث تبين وجود عجز في السكر السائب بأحد الفروع بلغ 10 شكائر زنة 50 كجم بإجمالي 500 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر جنح ضد المقاول المتعاقد مع شركة الجملة.