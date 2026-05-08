بعد قصفه منصة إطلاق صواريخ لحزب الله.. جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي تجاه قواتنا جنوب لبنان

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخاً اعتراضياً أُطلق باتجاه هدف جوي تم رصده في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان، مؤكداً أن الهدف جرى التعامل معه أثناء تحليقه.

وأضاف المتحدث أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص والتقييم، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف أو حجم الأضرار المحتملة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً على منصة إطلاق الصواريخ التي كان حزب الله يطلق منها صواريخ باتجاه البلدات الشمالية، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة البث العبرية، أن ما يقرب من 2 مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ؛ خوفا من صواريخ حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وطالبت سلطات الاحتلال في مستوطنة نهاريا، الإسرائيليين، باليقظة وعدم التجمع، تحسباً لاستمرار إطلاق "​حزب الله" للصواريخ.

وأشارت الهيئة العبرية، إلى أن منزلا في جنوب نهاريا تعرض لأضرار، إلى جانب إصابة إسرائيلية خلالها توجهها لأحد الملاجئ.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أغارت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "طورا" في قضاء "صور" جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم سيدتان، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص بجراح، من بينهم سيدة؛ في حصيلة أولية.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، وفق يبان أصدره اليوم الجمعة، أن فرق الإسعاف والطوارئ عملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض وتحديد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.