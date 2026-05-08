شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية “تباعًا تباعًا” وتجدّد تعاونها الفني مع عزيز الشافعي وتوما

طرحت النجمة شيرين عبدالوهاب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان تباعًا تباعًا، في خطوة جديدة تعزز حضورها الفني وتعيدها إلى الساحة بأغنية تحمل الطابع الرومانسي والإحساس الذي اعتاد عليه جمهورها.

وجاء إطلاق الأغنية وسط تفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور شيرين عن حماسه للعمل الجديد، خاصة أنه يجمعها مجددًا بفريق فني حقق معها سلسلة من النجاحات خلال السنوات الماضية.

الأغنية الجديدة تحمل توقيع الفنان والملحن عزيز الشافعي كلماتٍ وألحانًا، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس، ليشكّل العمل أحدث تعاون فني يجمع الثلاثي بعد عدد من الأغنيات التي حققت انتشارًا واسعًا ونجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويُعرف التعاون بين شيرين وعزيز الشافعي بتقديم أعمال تجمع بين البساطة الموسيقية والكلمات القريبة من الجمهور، وهو ما ساهم في نجاح عدد من الأغنيات السابقة التي لاقت رواجًا كبيرًا في العالم العربي، فيما يضيف توما بصمته الموسيقية الخاصة من خلال التوزيعات العصرية التي تمنح الأغاني طابعًا متجددًا.

وتأتي “تباعًا تباعًا” ضمن مرحلة فنية جديدة تعيشها شيرين عبدالوهاب، إذ تسعى إلى تقديم أعمال متنوعة تستعيد من خلالها نشاطها الفني وتواصلها المباشر مع جمهورها، بعد فترة شهدت ترقبًا واسعًا لكل جديد تقدمه.

ومنذ اللحظات الأولى لطرح الأغنية، تصدّر اسم شيرين محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور مقاطع من العمل الجديد، مشيدين بإحساسها الصوتي وأسلوبها الغنائي الذي حافظ على مكانته رغم تغيرات الساحة الموسيقية.

ويترقب جمهور شيرين خلال الفترة المقبلة المزيد من المشاريع الغنائية التي تعمل عليها، خاصة مع تكرار تعاونها مع عدد من صناع الموسيقى الذين ارتبطت أسماؤهم بمحطات نجاح مهمة في مسيرتها الفنية، ما يعزز التوقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة عودة قوية لها على مستوى الإصدارات والحفلات الفنية.