الحرارة تصل لـ 38.. الأرصاد تكشف خارطة الظواهر الجوية ليوم السبت

حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، تشهد حالة الطقس، ​استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ل​يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

الهيئة العامة للأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية

وعن ​الظواهر الجوية، كشفت عن وجود ​شبورة مائية: (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​وعن نشاط للرياح؛ أوضحت أنها تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم في الساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​ولفتت إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3.5) متر.

وعن ​السحب والأمطار، أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوُّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

القاهرة:

العظمى: 31 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 27 درجة.

الصغرى: 17 درجة.

​مطروح:

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 36 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​قنا:

العظمى: 38 درجة.

الصغرى: 22 درجة.

​أسوان:

العظمى: 38 درجة.

الصغرى: 24 درجة.

