خبير أثري يهاجم فيلم أسد لـ محمد رمضان: العبث بالتاريخ أخطر من دراما البلطجة

محمد البدوي

وجّه الدكتور مجدي شاكر انتقادات حادة للفنان محمد رمضان بسبب فيلمه الجديد أسد، معتبرًا أن بعض الصور والرموز الترويجية المرتبطة بالعمل تفتح الباب أمام أفكار وصفها بمحاولات تشويه الهوية التاريخية والحضارية المصرية.

التلاعب بالتاريخ المصري 

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن التلاعب بالتاريخ المصري يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل التحديات الفكرية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن الأعمال الفنية التي تتناول التاريخ يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة حتى لا تساهم في ترسيخ مفاهيم مغلوطة لدى الأجيال الجديدة.

أعمال الإثارة والبلطجة

وأشار الخبير الأثري إلى أن محمد رمضان يسعى للانتقال من أدوار البطل الشعبي التي اشتهر بها إلى شخصية البطل التاريخي أو “السوبر هيرو”، إلا أن تقديم الدراما التاريخية يختلف تمامًا عن أعمال الإثارة والبلطجة التي ارتبط بها الفنان خلال السنوات الماضية.

الملصق الدعائي للفيلم 

وأضاف أن الملصق الدعائي للفيلم يحمل دلالات وصفها بالمثيرة للجدل، معتبرًا أن بعض التفاصيل البصرية قد تُفسر باعتبارها محاولة لمواكبة أفكار مرتبطة بمنظمة “الأفروسنتريك”، التي تتبنى روايات مثيرة للجدل حول الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح شاكر أن الجدل لا يتعلق بالشكل فقط، بل يمتد أيضًا إلى الخلفية الدرامية وبعض الأسماء المستخدمة داخل العمل، مشيرًا إلى أن اختيار اسم “محمد بن علي” ضمن الأحداث يثير تساؤلات تاريخية ودينية، في ظل ارتباط الاسم بشخصيات ادعت النبوة أو الانتساب لآل البيت عبر التاريخ.

الأعمال التاريخية الحقيقية

وشدد على أن الأعمال التاريخية الحقيقية تعتمد على الرصانة والعمق في الأداء، مستشهدًا بالفنان أحمد مظهر كنموذج للنجاح في تقديم الشخصيات التاريخية، مؤكدًا أن هذا النوع من الدراما يحتاج إلى أدوات مختلفة تقوم على لغة الجسد الهادئة والحضور الحضاري، وليس العنف والانفعال.

رموز تثير الجدل

وأكد مجدي شاكر أن مصر تمتلك إرثًا تاريخيًا ضخمًا يمكن تقديمه دراميًا بصورة دقيقة ومحترمة، دون اللجوء إلى أفكار أو رموز تثير الجدل حول الهوية والتاريخ، مطالبًا بمراجعة الفيلم تاريخيًا قبل عرضه حتى لا يتحول الجدل الفني إلى أزمة تمس الوعي التاريخي للمجتمع.

