نجل شقيق عبدالحليم حافظ عن محمد رمضان: "العاشق لحليم ومسيرته الفنية والإنسانية"

وجه محمد شبانة نجل شقيق عبدالحليم حافظ، رسالة شكر للنجم محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة عن العندليب الأسمر.

وأعاد شبانة، نشر مقطع فيديو من لقاء محمد رمضان على راديو نجوم إف إم يتحدث فيه عن العندليب، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بشكر أخي وصديقي العزيز الفنان الموهوب جدا العاشق لحليم ومسيرته الفنية والانسانية الأستاذ محمد رمضان".

وقال محمد رمضان بالفيديو: "عبد الحليم حافظ دخل الجمهور أوضة نومه ووراله شكل سريره، وشكل الأدوية.. الناس دي مدخلتش بدون علم عبد الحليم حافظ ودايما بحب أذكر عبد الحليم حافظ ومحمد شبانة ابن أخو الأسطورة عبد الحليم حافظ صديقي وعارف مدى حبي ليه وقد إيه الراجل ده ألهمنا وأعطانا طاقة غير طبيعية".

وتابع:"وعارف قد إيه محبتي ليه ..عشان كدة مبخفش لما بتكلم عن عبدالحليم حافظ وربنا رزق عبد الحليم بعيلة تقدر تحمي حقوقه بشكل كبير، وفوكس طول الوقت وأي حد يقرب من عبد الحليم تلاقي شبانة طالع زي الأسد".

واستكمل:"عبد الحليم حافظ فتح حياته للجمهور، مكنش مطالب أنه يقول للجمهور سبب تعبي إيه ..كان صادق جدا مع الجمهور كان بيقول سبب التعب البلهارسيا مثلا مع إن ده شئ ممكن بعض الناس ممكن تقولك بلاش تقول ولكن هو دايما علاقته مع الجمهور كانت صادقة جدا وكان منفتح عليهم وفيه نجوم آخرين مكناش نعرف حياتهم ولا ساكن فين ولا بيته شكله ايه، ولا برة الشغل عامل إزاي ولكن النتيجة ايه بالنسبالي هى عبدالحليم حافظ".

وأضاف رمضان:"عبدالحليم لما كان بيتألم تحس مصر كلها بتتألم معاه ولما بيفرح تحس مصر كلها بتفرح.. وقدر يخلي مصر عيلته والشعب عيلته من الصعيد لأقصى وجه بحري حتى في جنازته وفترة تعبه الناس كانت قد إيه متألمة عشانه".