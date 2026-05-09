الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

فيروس هانتا
فيروس هانتا
محمود نوفل

 تتابع هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) باهتمام، وبالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية، مستجدات رصد حالات إصابة بفيروس هانتا مرتبطة بإحدى السفن السياحية في المحيط الأطلسي.

وأشارت الهيئة السعودية في بيان لها أن التقييم الحالي يشير إلى أن مستوى الخطورة منخفض، وأن احتمالية وفادة الفيروس إلى المملكة منخفضة جدًا، في ظل فاعلية قنوات الإنذار المبكر، وأدوات الرصد الوبائي، ومراقبة المنافذ، إضافةً إلى فعالية أنظمة مراقبة سلامة الغذاء، والصحة العامة البيئية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في المملكة.

وذكرت هيئة الصحة العامة السعودية أن فيروس هانتا يُعد من الأمراض الفيروسية النادرة، إلا أن الإصابة به قد تكون خطيرة، وينتقل غالبًا إلى الإنسان عند التعرض لإفرازات القوارض المصابة، مثل البول أو البراز أو اللعاب، أو عند استنشاق الجزيئات الملوثة بها، مشيرةً إلى أن انتقاله بين البشر غير شائع، وقد رُصد في حالات محدودة مرتبطة بسلالة معينة من الفيروس وعبر مخالطة لصيقة ومطولة.

وأكدت "وقاية" أن تنبيهها يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي لدى المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة في حركة السفر والتنقل، داعيةً المسافرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة التي تساعد على الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، سواءً المرتبطة بهذا الفيروس أو غيره من الأمراض الوبائية.

كما دعت الهيئة المسافرين بالحرص على متابعة الإرشادات الصحية الصادرة من الجهات الرسمية، والتأكد من المتطلبات الوقائية قبل السفر، والاهتمام بسلامة الغذاء والماء، والمحافظة على النظافة الشخصية، وتجنب ملامسة القوارض أو أماكن وجودها، والابتعاد عن الأطعمة أو الأماكن غير المأمونة صحيًا، إضافةً إلى التأكد من التغطية الصحية المناسبة أثناء السفر.
 


ودعت "وقاية" الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدةً أنها ستعلن عن أي مستجدات ذات صلة بالصحة العامة عند الحاجة.

