سقوط 3 شبان من أعلى كوبرى نجع حمادي العلوى في نهر النيل

لقى ٣ شبان مصرعهم غرقاً، فى نهر النيل، عقب سقوطهم من أعلى كوبرى نجع حمادى شمال قنا، أثناء فتح الكوبرى لعبور بواخر نيلية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان أحد الشباب الغارقين، فيما يجرى تكثيف الجهود للبحث عن الشابين الآخرين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة أعمال البحث عن الشباب الغارقين، كما دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى الموقع لنقل الجثامين فور العثور عليهم.

فيما تجمع عدد كبير من الشباب والأهالى، أعلى كوبرى نجع حمادى، لمتابعة أعمال البحث عن جثامين الضحايا، والمساعدة فى أعمال البحث.



يذكر أن الشباب كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى، أثناء فتح الكوبرى لعبور السفن، إلا أنهم سقطوا فى مياه النيل.







