مخطط ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لحل أزمة الرواتب الكبيرة في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتفاق بين ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس، والمكلفان بالإشراف على قطاع كرة القدم، من أجل حل أزمة الرواتب الكبيرة داخل صفوف الفريق.

تقليل رواتب لاعبي الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: هناك اتفاق بين ياسين منصور وعبدالحفيظ على ضرورة تقليل الرواتب السنوية للاعبين وربط الأمر بتحقيق البطولات.

وأضاف: الأهلي سيلبي رغبة اللاعب في الحصول على راتب كبير، ولكن ذلك سيكون بشروط، منها تحقيق الألقاب فقط، وكلما يحقق اللاعبين البطولات سيتم منحهم مكافآت كبيرة ورواتب مجزية، بخلاف ذلك سيتم الخصم منهم.

وأتم: الأهلي سيركز على تغيير الاستراتيجية الخاصة بالعقود السنوية من أجل إنهاء أزمة الرواتب في النادي الأهلي والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الموسم الأخير، وباتت تمثل أزمة بالنسبة للنادي الأهلي.