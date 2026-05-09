الداخلية: ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية و28 سائقا مدمنا و9 هاربين من أحكام

تمكنت وزارة الداخلية خلال حملاتها المرورية الشاملة على مستوى الجمهورية، محققة أرقاماً قياسية في ضبط المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين وتعرقل حركة السير.

أسفرت جهود رجال المرور خلال 24 ساعة فقط عن رصد وضبط "رقم ضخم" بلغت جملته 109 آلاف و89 مخالفة مرورية متنوعة.

وتصدرت مخالفات "تجاوز السرعة المقررة" و"السير بدون تراخيص" المشهد، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والمواقف العشوائية التي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

قامت اللجان الطبية المرافقة للحملات بفحص 1020 سائقاً، حيث كشفت التحاليل عن صدمة "إيجابية" لـ 28 سائقاً تعاطوا المواد المخدرة أثناء القيادة، مما يعرض حياة الركاب للخطر الداهم.

امتدت قبضت الأمن لتشمل "مناطق الأعمال" بالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت الحملات الانضباطية في ضبط 435 مخالفة متنوعة شملت "تحميل ركاب خارج الموقف" ومخالفة شروط الأمن والمتانة، كما تم فحص 90 سائقاً بذات الطريق أسفرت عن ضبط 3 حالات تعاطي مخدرات إضافية.

وخلال مراجعة بطاقات المترددين على الطرق، نجحت القوات في ضبط 9 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية هاربة، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور بشكل فج.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة السائقين "المتعاطين" إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تأكيدات أمنية باستمرار هذه الحملات لردع المخالفين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.