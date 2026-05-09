الأورمان تستعد لـ عيد الأضحى بـ 2000 عجل بلدي ومليون كيلو لحوم

أعلنت جمعية الأورمان عن خطتها الشاملة لإدخال بهجة عيد الأضحى المبارك على قلوب الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن )، وذلك من خلال ذبح وتوزيع 2000 عجل بلدي، بالإضافة إلى توزيع مليون كيلو من اللحوم المستوردة، في واحدة من أكبر حملات التكافل الاجتماعي الموسمية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الجمعية المستمرة في دعم ملف الحماية الاجتماعية، وبالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي والسادة المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين واكثر من 7500 جمعية اهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقصى القرى والنجوع بكل كرامة ويسر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه سيتم ذبح 2000 عجل بلدي داخل المجازر الحكومية المعتمدة تحت إشراف طب بيطري كامل، لضمان سلامة وجودة اللحوم. وتبدأ عمليات الذبح فور انتهاء صلاة عيد الأضحى وتستمر حتى عصر اليوم الرابع (آخر أيام التشريق(، إلى جانب الأضاحي البلدية، خصصت الجمعية مليون كيلو من اللحوم ليتم توزيعها بعد شهرين حين وصولها مصر، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستفيدة في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

أوضح أن خطة التوزيع تشمل كافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والمستفيدين من مبادرات "حياة كريمة"، وذلك لضمان عدم ترك أي أسرة دون فرحة العيد، حيث تعتمد جمعية الأورمان في تنفيذ هذه الحملة على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، بالتعاون مع آلاف الجمعيات الأهلية القاعدية المنتشرة في القرى، والتي تتولى مهمة التوزيع الميداني تحت إشراف مكاتب الأورمان الإقليمية والجهات التنفيذية بالمحافظات.

لفت إلى أن الهدف من هذه الحملة الضخمة ليس فقط توفير الغذاء، بل هو ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي ومشاركة الفئات الأكثر احتياجاً طقوس العيد وفرحته، مشيرة إلى أن اختيار الأضاحي يتم وفقاً للشروط الشرعية والطبية الدقيقة.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.