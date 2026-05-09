مجلة "Time Out": القاهرة ضمن أفضل مدن العالم للزيارة خلال 2026

نشر موقع مجلة "Time Out" تقريرًا صحفيًا استعرض خلاله أفضل 50 مدينة على مستوى العالم تستحق الزيارة والاستكشاف خلال عام 2026، وذلك ضمن تصنيفها السنوي الذي استند إلى استطلاع آراء أكثر من 24,000 من سكان 150 مدينة حول العالم، إلى جانب تقييمات نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الحضري؛ حيث جاءت مدينة القاهرة ضمن هذه القائمة المتميزة.

"مصر هبة النيل"

وأشار التقرير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت بأن "مصر هبة النيل"، لافتًا إلى ما تتمتع به القاهرة من تاريخ عريق يُبهر الزائرين، واصفًا إياها بالمدينة الساحرة والنابضة بالحياة، وتمثل وجهة مثالية تعكس عظمة التاريخ والحضارة المصرية.

واستعرض التقرير المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية فريدة، مشيرًا إلى موقعه المتميز بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث شهدت تجربة الزيارة بها تطورًا ملحوظًا، لا سيما مع توفير الحافلات الكهربائية الحديثة التي تسهّل تنقل الزائرين بين الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبو الهول.

كما أبرز التقرير ما تشهده المدينة من تطور ملحوظ في قطاع الفنادق والإقامة، بما يعكس حيويتها وتنوع تجاربها السياحية، ويعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزائرين.