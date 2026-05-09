الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوادي الجديد: تحصين 12 ألف رأس ماشية ومتابعة شاملة للثروة الحيوانية

عصام الكومي
عصام الكومي
منصور ابوالعلمين

شهدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد خلال أسبوع، نشاطًا مكثفًا في مختلف القطاعات الخدمية والوقائية، ضمن جهودها المستمرة لحماية الثروة الحيوانية ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة، بتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد والدكتور عصام محمد كومي وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة.

واكد الدكتور عصام الكومي وكيل وزارة الطب البيطري بالوادي الجديد، انه تم سحب عينات قبل البيع من 7 مزارع دواجن بإجمالي 52،500 طائر، بواقع 70 عينة، إلى جانب إصدار 9 تصاريح لنقل الطيور شملت 6،240 طائرًا، بما يضمن سلامة حركة التداول داخل الأسواق، كما تم تحصين 12،316 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية.

وأضاف الكومي انه في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، تم إجراء اختبار البروسيلا لعدد 304 أغنام، بالإضافة إلى تحصين وترخيص كلب واحد، فضلًا عن تحصين 18 من الكلاب الضالة، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

أما في قطاع الرعاية التناسلية، فقد تم تنفيذ 16 حالة تلقيح اصطناعي، و9 حالات تناسلية، إلى جانب إجراء 6 حالات مسح تناسلي و10 حالات سونار، بما يسهم في تحسين الإنتاج الحيواني.

وفي أعمال الرعاية والعلاج، تم الكشف الظاهري على 358 بقرة و318 رأس أغنام وماعز، بالإضافة إلى 200 حالة دواجن، مع معالجة 140 حالة من الأبقار، فضلًا عن فحص 1 طن من المجمدات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

كما شملت أعمال التسجيل والترقيم تسجيل 473 رأس أبقار و437 من الأغنام والماعز، دعمًا لمنظومة التتبع البيطري، وفي المجازر، تم ذبح 56 عجلًا بقريًا، و1 عجل جاموسي، و6 أبقار مسنة، و2 من الضأن، مع استمرار أعمال التفتيش على اللحوم لضمان سلامتها.

وفي الجانب التوعوي، نظمت المديرية 6 ندوات إرشادية استفاد منها 94 مواطنًا، إلى جانب تقديم 6 حلقات إذاعية لتوعية المربين بأهمية التحصين والرعاية البيطرية، بما يعزز من كفاءة القطاع الحيواني داخل المحافظة ويحافظ على صحة المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد بيطري الوادي الجديد

