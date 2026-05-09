جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف بيان الجيش أن ملف الحادث أحيل إلى الشرطة الإسرائيلية، التي باشرت التحقيق في ملابساتها وظروف إطلاق الطائرة من الأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، أنه لم يسجل أي إصابات أو أضرار جراء الحادثة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تعمل حاليا في الموقع على تحييد الطائرة المسيّرة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم توثيق غير مألوف لطائرة مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله عثر عليها من قبل سكان في المطلة.

وأضافت الهيئة أن الطائرة المسيّرة كاملة، ما يسمح بفهم آلية عمل الألياف الضوئية والبطاريات والرأس الحربي.