قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الجيش الباكستاني: نقوم بوساطة محايدة بالشرق الأوسط لتحقيق سلام دائم
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الحكومة تنظم الطعن على أحكام الأسرة والاستئناف في قضايا النفقة والرؤية
الذهب يتماسك .. وعيار 21 فوق الـ 7000 جنيه
مفاوضات مُرتقبة .. ألمانيا تسعى لشراء صواريخ توماهوك من إدارة ترامب
اختفاء المرشد الإيراني الجديد يُثير الجدل.. وول ستريت جورنال: يتجنب الظهور حفاظًا على سلامته
باسم مرسي: اتحاد العاصمة فريق في «المتناول».. والزمالك سيفوز بثلاثية في الإياب
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني
بعد قليل .. بدء مُحاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم
بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً
نظر مُحاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. بعد قليل
محمد رمضان يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد «أسد»
برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: العمل بلا إخلاص موضع نظر ومساءلة

قراءة القرآن
قراءة القرآن
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النية عملٌ من أعمال القلوب، ولا بد في النية من مقصدٍ حسن، ولا تكون النية حسنةً على الحقيقة إلا إذا كانت موجَّهةً إلى الله رب العالمين.

الاخلاص سر الأعمال

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإخلاص سرُّ الأعمال وروحها، والعمل الذي يخلو من الإخلاص يبقى موضع نظرٍ ومساءلة، وفي الغالب الأعم لا يُقبل عند الله سبحانه وتعالى، أما العمل الذي يقع على الإخلاص والصدق، فله عند الله عظيم الثواب.

 وقد قال الإمام الفُضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يقبل الله العمل إلا بالإخلاص والصواب.

وتكلَّم العلماء على هذين الركنين: الإخلاص والصواب؛ فالإخلاص أن يكون العمل لله وحده، والصواب أن يكون موافقًا للشرع، جارِيًا على هدي رسول الله ﷺ.
وقد ذكر أهل العلم أن الإخلاص مراتب، فمنها إخلاص عموم الناس، وإخلاص المحبين، وإخلاص المقربين.

أما إخلاص عموم الناس، فهو أن يكون العمل خاليًا من الرياء، والرياء هو الشرك الخفي كما وصفه رسول الله ﷺ. فينبغي للمسلم إذا صلَّى ألَّا يُصلِّي للناس، ولا يطلب بصلاته أن يُقال عنه: إنه مصلٍّ. وإذا تعلَّم العلم فلا يطلب بذلك الشهرة، ولا المجد، ولا الفخار، وإنما يطلب وجه الله وحده، ورضاه سبحانه وتعالى.

وأما إخلاص المحبين، فهو مرتبةٌ أعلى؛ إذ يعمل الإنسان العمل إجلالًا لله، وتعظيمًا له، وحبًّا فيه. فالمحب لا يعبد الله لمجرد إسقاط الفرض، ولا لمجرد طلب الأجر، بل يعبده لأنه سبحانه أهلٌ للعبادة، ومستحقٌّ للمحبة والتعظيم.

فلو فُرض أن الصلاة لم تكن واجبة، لبادر المحبون إليها حبًّا لله، وإجلالًا له، وتعظيمًا لشأنه؛ لأن الذي يحرِّكهم إلى العمل هو محبتهم لله رب العالمين، ويقينهم أنه سبحانه مستحقٌّ لأن تُبذل له النفوس، وأن تُصرف له القلوب، وأن تكون العبادة له وحده.

أما إخلاص المقربين فمبناه على ما يسمِّيه أهل الطريق: الشهود؛ فإن المقربين قد يرزقهم الله حالًا يرون فيه فعل الله في الكون، فيشهدون أن الأمر كله لله، وأن التصريف كله بيده سبحانه؛ فهو الذي أعطى هذا، ومنع هذا، وأغنى هذا، وابتلى هذا، ورفع هذا، وخفض هذا، وعلَّم هذا، وحجب عن هذا العلم، وشرح صدر هذا، وضيَّق صدر هذا، وكل ذلك جارٍ بحكمته وعدله وعلمه.

وهذا الشهود يجعل العبد يرى فعل الله في الخلق، فيسلِّم لأمر الله فيهم، ويردُّ الأمر كله إليه، فلا يرى لنفسه حولًا ولا قوة، ولا فضلًا استقلاليًّا، ولا يعترض على قضاء الله، ولا يتبرَّم بحكمه، ولا ينازع ربَّه في تدبيره، بل يأخذ بالأسباب، ويدعو، ويجتهد، ثم يسلِّم الأمر لله تعالى، ويقول دائمًا: لا حول ولا قوة إلا بالله، آمنا بالله، رضينا بالله، وسلَّمنا لله.
فانظر إلى نفسك:
هل أنت من عموم الناس الذين يجاهدون أنفسهم حتى يخلو عملهم من الرياء الخفي والجلي؟ فكن كذلك.
أم أنت من المحبين الذين يحرِّكهم إجلالهم لله وحبهم له إلى مزيدٍ من الطاعة والعبادة؟ فكن كذلك.
أم أنت من المقربين الذين يرزقهم الله شهود فعله في الكون، حتى يصلوا إلى التوكل، والتسليم، والرضا؟ فكن كذلك في إخلاصك.
فإن الإخلاص هو روح العمل، والعمل بغير إخلاص جسدٌ بلا روح، وصورةٌ بلا حقيقة.

الاخلاص سر الأعمال الاخلاص في القول والعمل كيف اكون مخلصا في عبادتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

وحدات سكنية

بديل الإيجار القديم والجديد.. الإسكان تطرح نظام سكن بعقود تحول إلى تمليك

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

ترشيحاتنا

غريب محمود

في ذكرى ميلاده .. غريب محمود أيقونة فنية صنعت البهجة في قلوب الجمهور

الفنانة جيهان الشماشرجي

الشخصيات بتكره بعض جدًا.. جيهان الشماشرجي تكشف كواليس تعاونها مع عصام عمر في فيلم بحر

خالد الحجر

وفاة شقيقة المخرج خالد الحجر

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهامها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السكــ..ن بالشرقية تُثير الجدل | فيديوجراف

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد