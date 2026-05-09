بالمجان.. فحص 27 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات الفحص والكشف الطبي بالمجان لـ27528 مواطنًا بقرى ومراكز المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والارتقاء بمنظومة الصحة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز صحة المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع صحي قادر على التنمية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه في إطار مبادرة دعم صحة المرأة، تم فحص 963 سيدة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وفي إطار مبادرة المقبلين على الزواج تم فحص وإجراء كافة التحاليل الطبية لـ1158 حالة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه في إطار مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام، تم فحص 8667 مواطنًا، وتشمل المبادرة الكشف عن أورام القولون والرئة والبروستاتا للرجال، وأورام الثدي وعنق الرحم للسيدات، مع إحالة الحالات الإيجابية إلكترونيًا إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال الفحوصات والعلاج.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى أنه في إطار مبادرة فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، تم فحص 3282 حالة، حيث شملت الفحوصات قياس ضغط الدم، وتحاليل السكر العشوائي والتراكمي، وقياس الدهون في الدم، وفحوصات وظائف الكلى، مع إحالة الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى، ومتابعتها من خلال نظام الإحالة والتغذية الراجعة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه ضمن مبادرة الأم والجنين، تم فحص 1316 سيدة حامل، وفي إطار مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تم أخذ 79 عينة أولى وثانية لحديثي الولادة، مع متابعة الحالات بعد ظهور النتائج.

ونوه محافظ كفرالشيخ بأن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة تستهدف جميع المواليد بكل إدارة صحية، حيث تم فحص 1186 مولودًا.

تابع محافظ كفرالشيخ أن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تستهدف المواطنين فوق 65 عامًا، حيث تم فحص 2490 مواطنًا من خلال الوحدات الصحية والزيارات المنزلية، مع إجراء الاستبيانات الطبية اللازمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ انفراد المحافظة بتطبيق نظام إلكتروني خاص بالإحالة، لتسهيل متابعة المرضى بعد تحويلهم، وضمان سرعة تلقي التغذية الراجعة وتحقيق أفضل نتائج علاجية، فضلًا عن تنفيذ الفرق الطبية المتحركة يوميًا على مستوى الإدارة الصحية، للوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، خاصة ضمن مبادرات الاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والاستبيانات، والأورام.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور رامي العدوي، مدير إدارة المبادرات.

حملة مكبرة
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
قمح
غادة عبد الرازق
