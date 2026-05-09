إسلام صبري يعلن بدء التحضيرات لفيلم السوبر هيرو العربي X13

في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أضخم المغامرات السينمائية العربية خلال السنوات الأخيرة، بدأ المنتج والموسيقار إسلام صبري والمخرج محسن عبد الغني رسميًا التحضيرات الأولى لفيلم X13، والذي يُعد البداية الفعلية لأول سلسلة أفلام سوبر هيرو عربية بإنتاج ضخم ورؤية عالمية.

ويعمل صُنّاع الفيلم حاليًا على بناء عالم سينمائي مختلف يعتمد على الأكشن، والمؤثرات البصرية، والدراما النفسية، في تجربة تهدف لتقديم شكل جديد وغير تقليدي لأفلام الأبطال الخارقين داخل الوطن العربي.

وكشف فريق العمل عن اختيار مجموعة من الوجوه الشابة لتشارك نخبة من النجوم الكبار بطولة الفيلم، حيث تم الاستقرار على الممثلة الشابة سلمى أحمد والممثل الشاب أحمد نصر ليكونا ضمن الأبطال الأساسيين للعمل، بينما تستمر حاليًا جلسات الترشيح واختيار باقي الشخصيات المشاركة.

ومن المقرر أن يضم الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي، من بينهم بشرى وخالد الصاوي، بالإضافة إلى مفاجآت تتعلق بمشاركة أسماء عالمية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان صحفي، قال المنتج والموسيقار والفنان إسلام صبري: “أنا أعلم إن اللي بعمله مخاطرة تقدر بملايين الدولارات… لكن بدون مخاطرة مفيش نجاح. أنا داخل أصنع نجوم جديدة تستحق، حتى لو هصرف عليهم ملايين. مش داخل أهزر… أنا داخل أعمل أفلام توصل للعالمية، وتكون حجر الأساس الحقيقي لأفلام السوبر هيرو العربية”.

وأضاف أن المشروع لا يعتمد فقط على الإنتاج الضخم، بل على صناعة جيل جديد من النجوم قادر على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن “X13” سيكون بداية لعالم سينمائي ممتد يحمل طابعًا عربيًا بروح عالمية.

وعند سؤاله عن نشاطه الفني المكثف خلال الفترة الأخيرة، وإطلاقه لأغانٍ جديدة بشكل مستمر بالتوازي مع أعماله في الإنتاج والموسيقى التصويرية، رد قائلًا: “في شخص شجعني وغيّرني وخلى عندي رغبة أوصل لأفضل نسخة من نفسي… بدون قصد. وده خلاني أركز إني أنجح في كل حاجة، وأكون موجود في كل مكان. مش هضيع أي وقت لحد ما أوصل للنتائج اللي أنا عايزها. أنا ببني مملكتي الخاصة… وبالنسبالي اللي بيحصل حاليًا في الوسط الفني مجرد واقع افتراضي”.

فيلم X13

ويترقب الجمهور خلال الفترة المقبلة الكشف الرسمي عن أول صور من العمل، والتفاصيل الخاصة بالشخصيات والأزياء والعالم السينمائي الذي سيقدمه فيلم X13، والذي يبدو أنه يستعد ليكون واحدًا من أجرأ المشاريع الفنية العربية القادمة.