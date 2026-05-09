خطر عالمي يهدد سلاسل الغذاء بسبب الحرب الأمريكية على إيران

أظهرت بيانات الأمم المتحدة، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي، حيث تفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحرب.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط، إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وارتفاع تكلفة الأسمدة.

ووفقًا لمؤشر أسعار الغذاء الصادر عن الفاو، والذي يرصد سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًا، فقد ارتفعت أسعار الحبوب والزيوت النباتية واللحوم، بينما انخفضت أسعار منتجات الألبان والسكر.

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو، ماكسيمو توريرو: "على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، لا تزال النظم الغذائية الزراعية العالمية تُظهر مرونةً. وقد ارتفعت أسعار الحبوب بشكل طفيف حتى الآن، مدعومةً بمخزونات قوية نسبيًا وإمدادات كافية من المواسم السابقة".

وأضافت الفاو، أنها تتوقع أن تحافظ إمدادات الحبوب العالمية على استقرارها حتى عام 2026، مع توقعات بارتفاع الإنتاج بنسبة 6% على أساس سنوي، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن إنتاج القمح في العام المقبل، حيث يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وهي المخاطر التي قد تتزايد مع استمرار حالة عدم الاستقرار.